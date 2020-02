Binnenkort op Netflix? Het verhaal van Renault-Nissan-baas Carlos Ghosn

Ghosn werd in 2018 gearresteerd in Tokio. Hij wordt verdacht van financiële wanpraktijken in zijn tijd als topman van de Renault-Nissan-Alliantie en spendeerde een paar maanden in de cel. Daarna werd hij vrijgelaten, maar onder huisarrest geplaatst. In december 2019 wist Ghosn te ontsnappen uit Japan en reisde hij naar Libanon. De 65-jarige houdt vol onschuldig te zijn en denkt dat Nissan en de Japanse overheid onder een hoedje hebben gespeeld om hem in diskrediet te brengen.

Brad Pitt

Volgens persbureau Bloomberg heeft Ghosn nu de bekende Hollywood-agent Michael Ovitz in de arm genomen om zijn verhaal te verkopen. Ovitz is oprichter van het bedrijf Creative Artists Agency en vertegenwoordigt onder meer Brad Pitt, Tom Cruise, Cameron Diaz en meer. In het verleden was hij algemeen directeur van Disney.

Vermogen gehalveerd

Het lijkt erop dat Ghosn wel een financiële injectie kan gebruiken. Toen hij gearresteerd werd, had hij naar verluidt een vermogen van zo’n 120 miljoen dollar. Dat is in het afgelopen jaar gedaald naar 70 miljoen dollar, zo bericht Bloomberg. De ontsnapping uit Japan alleen al, heeft Ghosn ongeveer 15 miljoen dollar gekost, aldus een aantal beveiligingsexperts.