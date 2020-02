In de Aston Martin Vantage Roadster is het altijd lente

Voortgestuwd door zijn 510 pk sterke 4,0-liter twinturbo V8 gaat de Vantage Roadster in 3,7 tellen naar 96 km/h (60 mph) en haalt hij een topsnelheid van 305 km/h met het dak dicht. Dat is snel, maar niet zo snel als de cabriokap zelf, aldus Aston Martin. Met een openingstijd van 6,7 seconden zou die de snelste in de autowereld zijn.

Nieuwe grille

De toevoeging van de kap en diverse carrosserieverstevigingen voegen 60 kilo toe aan het gewicht van de Vantage Roadster. Achterin is de kofferbak gekrompen tot 200 liter. De coupévariant van de Vantage komt tot 350 liter. Nieuw op de Roadster is de zogeheten ‘vane-grille’, met horizontale lamellen. Die optie komt ook naar de coupé.

Meer dan 2 ton

Zoals gezegd komt de Aston Martin Vantage Roadster in de lente op de Nederlandse markt. Wat hij gaat kosten, is niet bekend. De coupéversie kost bij ons 209.614 euro, dus gaat de Roadster zeker meer kosten. Om even zout in onze wonden te wrijven: in Duitsland kost het nieuwe model ‘slechts’ 157.300 euro.