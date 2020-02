De Nikola Badger is de zoveelste elektrische pick-up truck

Nikola bestaat sinds 2014 en heeft in de jaren daarna enkele volledig elektrische vrachtwagens laten zien: de One, Two en Tre. Geen daarvan is nog op de markt gekomen. Over de Badger meldt Nikola vol zelfvertrouwen dat hij in september van dit jaar op de markt komt. We moeten het nog zien.

Tesla Cybertruck

Als het Nikola lukt, dat komt de Badger (wie heeft die naam bedacht) nog vóór de hele elektrische pick-uphausse. In de komende tijd verwachten we de Ford F-150 Electric, de nieuwe Hummer, de Chevrolet stekker-Silverado, de Tesla Cybertruck, de Rivian R1T, de Bollinger B2, en nog veel meer.

Batterij en brandstofcel

De Badger is in die zin een vreemde eend in de bijt, omdat hij zowel een batterij als een brandstofcel heeft. Met andere woorden: hij kan niet alleen aan de stekker, maar slikt ook waterstof. Dat zorgt voor een indrukwekkende actieradius van ruim 960 kilometer.

Piekvermogen van 919 pk

Volgens Nikola is de vierwielaangedreven Badger 461 pk sterk, met een kortstondig piekvermogen van 919 pk. De sprint van stilstand naar 96 km/h (60 mph) zou in 2,9 seconden geklaard moeten zijn, maar waarom dat relevant is voor een truck, volgen we niet helemaal.

Aarde aanzwengelen

Belangrijker is het koppel van 1328 Nm, waarmee de Badger niet alleen de aarde kan aanzwengelen, maar ook een trailer van 3628 kilo mag trekken. Wat de bijna 6 meter lange pick-up gaat kosten, is nog niet bekend.