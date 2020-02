Waarom NASA hulp wil van autofabrikanten

Om de fabrikanten een richting te geven, heeft NASA een aantal eisen gesteld waaraan de maanauto moet voldoen. Hij moet mensen kunnen vervoeren (well, duh!), hij moet open zijn (een cabriolet zo gezegd) en hij moet een elektrische aandrijflijn hebben. Daarbij is het natuurlijk van groot belang dat de ‘lunar rover’ betrouwbaar is en moeilijk terrein aan kan.

America first!

Zoals je kunt zien, heeft Lexus al een voorschot gegeven op een maanauto, maar tevergeefs … NASA wil alleen maar samenwerken met Amerikaanse bedrijven. America first! Uiteindelijk hoopt Nasa dat er in 2024 weer astronauten op de maan rondhuppelen. Zes jaar later moet dan de eerste bemande missie naar Mars vertrekken.

Vijftig jaar geleden

Mocht er echt een nieuwe maanauto komen, dan is dat de eerste in bijna vijftig jaar. De laatste drie Apollo-missies naar de maan namen de Lunar Roving Vehicle (LRV) mee. De vierwielaangedreven voertuigen waren elektrisch en hebben in totaal bijna 100 kilometer afgelegd. Ze zijn alle drie achtergelaten op de maan.