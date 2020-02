Massaal op wintersport met auto: zo komen we allemaal veilig aan

Voorbereiding wintersport

Een goede voorbereiding begint met een uitgebreide wintercheck van je auto, in de garage. Daarnaast kan een reservevoorraadje antivries zeker geen kwaad. Ook ruitenwisservloeistof heb je bovenmatig nodig tegen zowel strooizout als ijs. Daarbij helpt het natuurlijk ook als de ruitenwissers zelf niet op hun laatste benen lopen. Maar dat zou standaard gecontroleerd moeten worden bij de wintercheck, al kan het geen kwaad dit even na te vragen. Wat je zelf nog kunt doen? Autoverzekeringen vergelijken, of in ieder geval je huidige pakket checken. Je rijdt straks onder bijzondere omstandigheden op wegen die je niet kent. De kans op schade is dan altijd groter.

Los van het onderhoud dien je ook het nodige mee te nemen. Een zaklamp met voldoende batterijen, een paar dekens, een EHBO-trommel en natuurlijk sneeuwkettingen. Controleer ook welke overige vereisten er nog zijn in het land van bestemming. Zo moeten in Frankrijk onder andere een reflecterend hesje en alcoholtest aanwezig zijn in de auto. Ook is het niet gek om een paar extra vloermatten mee te nemen. Je neemt een hoop sneeuw en pekel mee de auto in en met name dat laatste is funest.

Onderweg naar de wintersport

Op wintersport krijg je normaal gesproken met twee omstandigheden te maken, waar je normaliter niet mee te maken hebt. Rijden onder gladde omstandigheden en rijden in de bergen. Dat eerste gaat nog wel en doe je in Nederland ook nog wel eens, dat tweede is uitzonderlijker. Vooral omdat het juist in de bergen glad is. Vuistregels zijn voorzichtig rijden en liefst wat hoger in de toeren. Zowel bij het stijgen als bij het afdalen. Hou er op krappe wegen rekening mee dat stijgend verkeer voorrang heeft op dalend verkeer.

Tot slot van groot belang: let op vermoeidheid. Dat geldt natuurlijk op de heen- en terugreis, die zo het betere deel van een dag kan beslaan. Maar ook eventueel vervoer van en naar de piste. Een dag skiën kost veel energie, soms zelfs zonder dat je het zelf doorhebt. Zorg dus voor voldoende stops op weg naar wintersport en stap nooit direct na het skiën in de auto.