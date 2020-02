Garnalen, kippenvleugeltjes en bier uit je Ford Mustang Mach-E

Het is een typisch Amerikaans fenomeen: tailgating. En daarmee bedoelen we niet bumperkleven, maar het feestvieren vanuit je laadbak. We zijn het eens tegengekomen in Cleveland, Ohio. Op een parkeerplaats liepen we een hele verzameling pick-up trucks tegen het lijf, allemaal met de achterklep naar beneden en daarop gepositioneerd een biertap, chips, kippenpootjes en meer.

Kippenvleugeltjes

Als het aan Ford ligt, gaan we in de nabije toekomst aan ‘frontgating’ doen. Want de Amerikaanse autofabrikant denkt dat de voorste bagageruimte van de Mustang Mach-E perfect geschikt is voor een lading ijs, frisdrank en garnalen – uiteraard met wat citroen- of limoenschijfjes erbij. Een frunk vol kippenvleugeltjes en pittige saus vindt Ford ook tot de mogelijkheden behoren.



Hogedrukspuit

En als je denkt dat dat een enorm grote bende wordt, dan heb je gelijk. Maar gelukkig heeft Ford aan een oplossing gedacht. Er zit een dop onderin de 136 liter grote bagageruimte van de Mustang Mach-E: daarmee kun je vloeistof gemakkelijk uit de bak laten wegvloeien. Vettige resten kun je simpelweg wegspoelen met een hogedrukspuit.

In de spotlight



Waarschijnlijk gaat nooit iemand het idee van Ford in de praktijk brengen. Het is bedacht door een marketingbureau en een slimme manier om de volledig elektrische Mustang Mach-E in de spotlight te zetten. De suv komt nog dit jaar op de markt en heeft een vanafprijs van 49.925 euro. Voor dat geld heb je een actieradius van 450 kilometer en een vermogen van 258 pk.