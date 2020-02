Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+ Top - subsidie op nieuwe én gebruikte elektrische auto's

De afgelopen jaren konden zakelijke rijders voor weinig al volop van elektrische auto's genieten. Sommige particulieren sloegen het met verbazing - en enige jaloezie - gade. Maar afgelopen week werd bekend dat privérijders binnenkort ook een douceurtje te wachten staat als ze elektrisch gaan rijden. En dan hoeft de aangeschafte EV niet eens nieuw te zijn. Het worden nog geen elektrokicks voor niks, maar het is een begin!



+ Top - Ford GT krijgt nóg meer pk's!

Leuk, die subsidie op elektrische auto's. Maar stiekem dromen nog heel veel mensen van een supersportwagen. Zo eentje die meer dan 500 pk en een bloedstollend lawaai de wereld in slingert. Voor deze groep mensen had Ford afgelopen week goed nieuws. Het vermogen van de Ford GT stijgt en het uiterlijk wordt nog een toefje woester. Heerlijk dat het nog kan!

+ Top - vernieuwde Mégane als zuinige stekkerhybride én allesverzengende R.S.

We worden doodgegooid met de stekkerhybrides de laatste tijd. Toch vinden we het goed nieuws als er een relatief betaalbaar alternatief bij komt. Een auto als de aangekondigde Renault Mégane E-tech Plug-in bijvoorbeeld. Maar stiekem zijn we nóg blijer met de informatie die Renault vrijgaf over de Mégane R.S. Die loeihete hatchback blijft niet alleen, de basisversie wordt na de facelift nog flink opgestookt ook!

- Flop - Ferrari doet superkinderachtig

Dat een groot merk zich heel klein kan gedragen, toonde Ferrari afgelopen week. Omdat Ferrari het alleenrecht wil op de term Purosangue, als modelnaam voor zijn aankomende SUV, spant het schatrijke sportwagenmerk een rechtszaak aan tegen een gelijknamige liefdadigheidsinstelling. Bah, Ferrari!

- Flop - Nieuwe BMW 4-serie laat tanden zien

Hier gaan we weinig woorden aan vuil maken ... Je moet ze gezien hebben om te snappen wat we bedoelen. Op de BMW 7-serie en de X7 was die enorme tweedelige grille al niet fraai. Maar op de relatief compacte 4-serie is het écht te erg. Brrr!