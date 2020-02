Nieuwe Audi A3 maakt zich op voor Genève

Onlangs maakten we al kennis met de nieuwe edities van de Seat Leon en de Skoda Octavia, en nu licht Audi dus een tipje van de A3-sluier. Clownspak of niet, we denken niet dat de nieuwe Audi A3 in zijn definitieve, ongecamoufleerde vorm nog veel verrassingen herbergt. Dat het op designgebied weer evolutie en géén revolutie is, zien we ook wel door de bestickering heen. Zowel de carrosserie als de lampunits zijn aangescherpt en de grote grille is wat hoekiger geworden.



Sleuf onder motorkap



Bij de auto op de Azoren zien we net zo'n soort sleuf tussen motorkap en grille als de Audi A1 en de Audi RS Q3 die hebben. Dit designkenmerk is trouwens geïnspireerd op de Audi Quattro van het eerste uur. Of we het bij alle versies van de A3 Sportback gaan terugzien, is nog onduidelijk. Misschien bewaart Audi hem alleen voor de dikste motorvarianten.







S3 met minstens 300 pk



In de persinformatie over de auto die Audi op de Azoren toont, ligt de nadruk in elk geval op quattro-aandrijving, sportiviteit en dynamiek. Kijken we naar de fors bemeten luchtinlaten, de roostergrille en de serieuze afvoerbuizen aan de achterkant, dan hebben we hier waarschijnlijk te maken met een S3. Die heeft in grote lijnen dezelfde aandrijflijn als de Volkswagen T-Roc R die we vrij recentelijk aan de tand voelden. Dat betekent een geblazen 2,0-liter viercilinder met vermogen van minimaal 300 pk, gecombineerd met een zelf schakelende zeventraps transmissie met dubbele koppeling en vierwielaandrijving met een Haldex-koppeling.



Verder juicht Audi over adaptieve demping, progressieve besturing en de variabele verdeling van de krachten over voor- en achteras. Nu waren we over het weggedrag van de T-Roc R al bijzonder te spreken en gezien het lagere zwaartepunt van de Audi A3 Sportback zal die zeker niet voor zijn SUV-neef onderdoen.



Officieel debuut Audi A3 op Genève 2020



Helaas wordt de S3 naar allke waarschijnlijkheid een zeldzame verschijning op de Nederlandse wegen. Bij ons zal de nieuwe Audi A3 vooral voorbijkomen met veel bescheidener TFSI-motoren. Met inhouden van één en anderhalve liter, net zoals bij (onder andere) de Volkswagen Golf. Daarnaast komt Audi met een aantal dieselversies en een plug-in hybride. Tot de start van de salon van Genève op 5 maart blijft het nog even gissen, maar ongetwijfeld komt er dan een lawine van informatie op ons af. Wordt vervolgd!