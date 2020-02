Mag je straks geen grote SUV meer rijden?

Een belangrijk verschil met de discussies van weleer is dat ze nu niet meer op Nederlands gemeentelijk niveau plaatsvinden, maar in internationaal verband. Onlangs presenteerde de ADAC - de Duitse zusterorganisatie van de ANWB - een rapport over de milieu(on)vriendelijkheid van verschillende soorten auto's. Onder aan de lijst bungelden grote SUV's met krachtige verbrandingsmotoren. Je moet dan denken aan de BMW's X5, X6 en X7 van deze wereld, de Mercedessen GLC, GLE en GLS en de concurrerende modellen van onder meer Audi (Q5, Q7, Q8), Porsche (Macan en Cayenne), Land Rover en Volvo (XC60 en XC90). Ze verbruiken veel brandstof vanwege hun grote motoren, en dat wordt nog eens versterkt door hun hoge gewicht en doorgaans minder goede stroomlijn. Dat zorgt vervolgens voor een hoge uitstoot van CO2. De ADAC gaat zelfs nog een stapje verder en noemt de CO2-uitstoot (271 g/km) en het verbruik (10,7 l/100 km, oftewel 1 op 9,3) van de Porsche Macan S 'niet meer acceptabel'.

SUV's gevaar voor fietsers en voetgangers



Een tweede argument tegen grote SUV's is het gevaar dat ze vormen voor zwakkere verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers. Volgens de European Transport Safety Council (ECTS) is het zelfs de hoogste tijd om actie tegen grote SUV's te ondernemen. En die ECTS is niet zomaar een hobbyclubje van bakfietsende geitenwollensokkenmoeders. In tegendeel, het is een belangrijk adviesorgaan voor de Europese Commissie en het Europees Parlement. De experts van het ECTS ondersteunen hun anti-SUV-standpunt met cijfers. Die geven aan dat er tussen 2010 en 2018 niet minder dan 51.300 voetgangers en 19.450 fietsers omkwamen in het verkeer van de verschillende EU-leden. Tevens becijferde de ECTS dat het aantal verkeersdoden onder inzittenden van gemotoriseerde voertuigen in dezelfde periode acht keer zo snel daalde als onder fietsers. Kortom, fietsers en voetgangers moeten beter worden beschermd.



“Volgens de ETSC snijdt het mes dan aan meerdere kanten als SUV's uit de steden worden geweerd.”

Minder verkeershandhaving door politie



In Nederland zien we - na tientallen jaren van dalende cijfers over de gehele linie een toename van het aantal verkeersslachtoffers. De Nederlandse verkeersveiligheidsorganisatie SVOV wijst hiervoor diverse oorzaken aan, maar SUV's worden niet genoemd. Volgens de SVOV moeten we de oorzaken zoeken in het steeds grotere aantal kwetsbare, oudere verkeersdeelnemers, het toegenomen gebruik van apparatuur in de auto en op de fiets (WhatsApp!) en de afgenomen verkeershandhaving door de politie.

Oproep om SUV's te weren



De ETCS noemt weliswaar eveneens het grote aantal slachtoffers onder oudere verkeersdeelnemers. Maar de organisatie zoomt vooral in op de kwalijke rol van het gemotoriseerd verkeer voor de veiligheid van zwakke verkeersdeelnemers. Zo vallen volgens het adviesorgaan 99 procent van de dodelijke slachtoffers onder voetgangers en 83 procent onder de fietsers na een aanrijding met een gemotoriseerd voertuig. Volgens de European Transport Safety Council is het risico op ernstig letsel groter na een impact met zware SUV's en bestelwagens. De organisatie roept grote steden dan ook op om hier hun verkeersbeleid op af te stemmen. Als criteria die stadsbesturen daarbij kunnen hanteren, noemen de verkeersexperts het voertuiggewicht en de voetgangersvriendelijkheid volgens Euro NCAP.

Veiligheid én milieu gediend bij minder SUV's in de stad



Veel Europese steden kennen al diverse restricties op milieugebied, maar ook het veiligheidsaspect zouden ze moeten meewegen bij hun toegangsbeleid. Volgens ETSC-directeur Graziella Jost snijdt het mes aan meerdere kanten als SUV's uit de steden worden geweerd. De fiets- en voetgangersvriendelijkheid wordt vergroot, waardoor meer mensen in beweging komen, wat goed is in de bestrijding van obesitas. En daarnaast varen zowel het milieu, de luchtkwaliteit als de veiligheid er wel bij.