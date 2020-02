Stadsauto’s kunnen de toekomst hebben

Miniklasse voldoet aan minimale verwachtingen



Waar de originele Smart zijn tijd wellicht iets te ver vooruit bleek en meer als gadget dan als auto werd gezien, waren zijn opvolgers beter doordacht. Dat wil zeggen: deze zien er meer uit als de traditionele auto die we gewend zijn. Compact, zeker. Maar met plek voor vier personen, al moet je je bij beenruimte niet te veel voorstellen, en haalt 120 kilometer per uur zonder al te veel protest. Kortom: alles wat mensen minimaal van een auto verwachten. Daarvoor krijgen bestuurders een auto die tegenwoordig zuiniger is dan 1 op 20 en nog geen ton weegt. Iets wat je merkt bij autoverzekering vergelijken, want gewicht en model zijn belangrijke factoren bij het bepalen van de premie. En niet alleen in de maandelijkse kosten wordt voordeel behaald; een nieuwe auto in de miniklasse heb je al vanaf een ruime tienduizend euro.

Dé compacte stadsauto

Met oprukkende milieuzones en krap bemeten parkeergarages zijn er natuurlijk meer redenen om te kiezen voor een stadsauto. Het is verreweg de schoonste manier van autorijden, voor wie elektrisch rijden nog even buiten bereik is. Deze auto’s zijn bovendien gemaakt op het langzame stadsverkeer. Vanzelfsprekend ligt het verbruik van een grote (zware) auto altijd hoger dan dat van een kleine auto. Maar met name in het stilstaande, optrekkende en langzaam rijdende stadsverkeer, loopt de zuinigheid van een zware motor terug. Voor een vakantie of het vervoeren van een half voetbalteam is een SUV ideaal, maar voor het moderne stadsverkeer is het eigenlijk de auto die je net niet moet hebben.

Beste van twee werelden

Hierboven noemden we de stadsauto nog de ideale auto voor wie elektrische nog (financieel) buiten bereik is. Maar juist in de miniklasse wordt een grote doorbraak van elektrisch rijden voorspeld. Enerzijds omdat stadsauto’s toekunnen met een kleinere actieradius en anderzijds omdat juist in stedelijke gebieden de milieu-eisen strenger worden. Wat ook helpt is dat in de stad de dichtstbijzijnde laadpaal nooit ver weg is. Het opladen van de auto is dus nauwelijks nog een praktisch bezwaar. Feit is dat de toekomst van autorijden waarschijnlijk niet fossiel is. Succesvolle elektrische auto’s zetten de trend voor de rest van de markt. Dat bewijst Tesla en zullen diverse compacte elektrische stadsauto’s ook gaan bewijzen.