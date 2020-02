De nieuwe Cadillac Escalade kun je vanuit de ruimte zien

Een Amerikaanse vriendin van mij rijdt in een GMC Yukon Denali. Heeft ze nodig, zegt ze, want ze heeft twee kinderen. Onzin! Niemand heeft zo’n grote suv nodig. De Cadillac Escalade – een luxer aangeklede Chevrolet Tahoe/Suburban/GMC Yukon – meet 5,35 meter in de lengte. En dat is de ‘korte’ versie. Er is ook een Escalade ESV, die maar liefst 5,76 meter (!) lang is.

Geen starre achteras meer

De vorige generatie (2015 – 2020) was een echte dinosaurus, met een primitieve starre achteras en bladveren (de grote suv’s van General Motors zijn gebaseerd op pick-up trucks). In de nieuwste Escalade stapt Cadillac eindelijk over op een onafhankelijke achterwielophanging, al heeft hij nog steeds een apart ladderchassis. Magnetische schokdempers en luchtvering zijn optioneel.

Nu ook met turbodiesel

In de torenhoge neus van de Escalade ligt een 6,2-liter V8 met 420 pk en 623 Nm, die Cadillac zonder ironie aanduidt als EcoTec3. Het merk geeft nog geen verbruikscijfers op, maar in de GMC Sierra en Chevrolet Silverado haalt hij gemiddeld niet meer dan 1 op 7,6. Voor het eerst lepelt Cadillac nu ook een turbodiesel voorin de Escalade: een 3,0-liter zescilinder met 281 pk en 623 Nm.

Gebogen OLED-schermen

Het interieur oogt op het eerste gezicht erg fraai, met een licht gebogen instrumentencluster (OLED). Het bestaat uit drie schermen: 7,2 inch links, 14,2 inch recht voor de bestuurder en 16,9 inch rechts. De kofferbak van de Escalade is immens. Met beide zitrijen weggevouwen, kan er bijna 3100 liter aan bagage mee.