Weet jij wat de bijnaam van de Alpine A110 is?

Jongste Renault-garagist

Alpine werd in 1955 opgericht door Jean Rédélé. Hij bouwde een sportwagen op basis van Renault-onderdelen. Rédélé was met zijn 24 jaar de jongste Renault-garagist in Frankrijk. De naam Alpine is afgeleid van de Alpenrally die bochtenvreter Rédélé in 1954 won.

Rallye Monte Carlo

De lichte A110 uit 1962 (800 kilo) is de beroemdste Alpine. Zijn bijnaam was 'tarbot', een platvis met vlijmscherpe tanden. In 1971 en 1973 won de A110 de Rallye Monte Carlo.

Overgenomen door Renault

In de jaren zeventig werd Alpine geheel overgenomen door Renault. Het laatste model dat Jean Rédélé zelf ontwikkelde, was de A310. Hij stopte in 1978 bij Alpine. Rédélé stierf op 10 augustus 2007, 85 jaar oud.

Samenwerking met Caterham

Toen de A610 in 1995 uit productie ging, hield Alpine op te bestaan. In 2012 kondigden Renault en Caterham een doorstart aan, maar die samenwerking werd voortijdig beëindigd. De A110 (2017), voortgekomen uit het Caterham-project, markeerde de wedergeboorte van Alpine. Als gevolg van de sterk verminderde vraag, is de productie van Alpine sinds begin dit jaar gehalveerd.