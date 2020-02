Hyundai stopt productie in Zuid-Korea door coronavirus

Hyundai heeft zeven fabrieken in Zuid-Korea. Daar worden niet alleen modellen voor de thuismarkt geassembleerd, maar ook voor de Verenigde Staten en Europa. De fabrieken zijn goed voor zo’n 40 procent van de wereldwijde productie van Hyundai, dus vanaf 7 februari heeft de autobouwer een groot probleem.

Tekort aan kabelbomen



Helaas kan Hyundai niet anders dan de zeven fabrieken sluiten. Er is bijvoorbeeld nu al een tekort aan kabelbomen, die Hyundai uit China importeert. Daarom is de assemblagelijn van de Palisade – een grote suv, die niet in Europa op de markt is – afgelopen weekend al stilgelegd. Hyundai heeft laten weten met spoed op zoek te zijn naar toeleveranciers die wel kunnen leveren.

Coronavirus

In China hebben fabrikanten als Ford, Honda, PSA en Tesla hun fabrieken al gesloten. Dit in opdracht van de Chinese overheid. Die probeert de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op het moment van schrijven zijn er ruim 20.000 mensen besmet met het virus. Iets meer dan 420 mensen zijn eraan overleden.