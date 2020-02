Vernieuwde Renault Mégane ook met stekker

Onze spionagefotografen zagen de afgelopen maanden herhaaldelijk gecamoufleerde Méganes voorbijkomen. Soms als brave Estate, maar ook de heftige Mégane R.S. werd al gesignaleerd. Die laatste spotten we vrijwel in zijn nakie en vandaag hebben álle modelvarianten de schroom officieel van zich afgegooid.

Mégane krijgt 30 procent meer zicht



We stipten het al even aan: net als de nieuwe Renault Clio en Renault Captur wordt de gefacelifte Mégane opgewaardeerd met volledige led-verlichting. Volgens Renault bieden de nieuwe koplampen de bestuurder 30 procent meer zicht. De verdere wijzigingen aan de voor- en achterbumper moet je met een lantarentje zoeken. De mistlampen (eveneens met led-techniek) zijn anders gevormd en zitten op een andere plek, en de ondergrille is iets prominenter. Geoefende carspotters zien wellicht ook dat de spatborden een tikkeltje zijn aangescherpt, maar dan houdt het wel zo'n beetje op. O ja, de Mégane heeft voortaan van die blitse dynamische richtingaanwijzers. Verder nergens goed voor, maar veel mensen vinden die 'slependerwijs' oplichtende knippers het summum van trendyness.

Aan de binnenkant wijst Renault trots op het vergrote digitale instrumentarium (10,2 inch), tenminste in de duurdere versies. Het verticale touchscreen is opgerekt naar maximaal 9,3 inch en de look & feel zijn er dankzij mooiere materialen eveneens op vooruitgegaan.

Semi-autonoom door de file met de Renault Mégane (2020)



Bij een facelift ontkomt de veiligheidsuitrusting doorgaans niet aan een upgrade en de Renault Mégane (2020) is geen uitzondering. Zo behoort level 2 autonoom rijden tot de mogelijkheden met Highway & Traffic Jam Companion. Hierin werkt de adaptieve cruisecontrol samen met de spoorassistentie. Het systeem werkt bij snelheden van 0 tot 160 km/h en kan de Mégane veilig door files loodsen. Vooral handig op snelwegen, ook omdat de elektronica de auto zo nodig automatisch tot stilstand brengt én weer kan laten gaan wegrijden zodra de kust veilig is.



Mégane E-Tech Plug-in rijdt maximaal 65 km elektrisch



Dan door naar het belangrijkste technische nieuws. Net als de Renault Captur krijgt de vernieuwde Mégane een plug-in hybride aandrijflijn. Voorlopig alleen in combinatie met de stationwagoncarrosserie. De Mégane E-Tech Plug-in Estate combineert een 1,6-liter benzinemotor met twee elektromotoren, die worden gevoed door een een 9,8 kWh-batterij onder de achterbank. Met de plug-in hybride aandrijflijn levert de Mégane een gecombineerd vermogen van 160 pk. Over de prestaties rept Renault met geen woord.

Wie in en rond de stad rijdt, kan dat over een afstand van 65 kilometer volledig elektrisch doen. Gemiddeld genomen kom je op de elektromotoren 50 kilometer ver (WLTP). Uitstootvrij is een topsnelheid van 135 km/h mogelijk, maar dan kun je de opgegeven actieradius op je buik schrijven. Tenzij je daarna kilometers lang alleen maar bergaf rijdt, en zodoende actieradius terugwint. Alleen moeten we de desbetreffende bergweg in Nederland nog even opzoeken. Net als die snelheidsmlimiet van 135 km/h, trouwens ...

“In en rond de stad kun je 65 kilometer volledig elektrisch rijden.”

Minder bagageruimte hybride Mégane



Wie de Renault Mégane E-Tech Plug-in Estate verstandig gebruikt, is nog maar weinig geld kwijt aan benzine. De stekkerhybride kent ook een nadeel: van 521 liter bagageruimte in de brandstofversies is bijna 90 liter afgesnoept. Zodoende blijft er maar 434 liter over. Gelukkig is de achterbank nog wel steeds neerklapbaar. In het gunstigste geval kun je 1247 liter aan spullen meenemen.

Mégane R.S. (2020) krijgt standaard 300 pk



Behalve goed nieuws voor het milieu, heeft Renault ook positieve berichten voor mensen die van lekker snel autorijden houden. De gloeiendhete Mégane R.S. blijft leverbaar. Hij krijgt zelfs standaard de 1,8-liter turbomotor die tot dusver alleen in de opgekietelde Trophy-versies lag - en in de Alpine A110S. Dat betekent dat R.S. nu altijd minimaal 300 pk (was 280 pk) heeft. Om het surplus aan vermogen zo veilig en vermakelijk mogelijk naar het asfalt te brengen, is eveneens het Trophy-onderstel in de 'gewone' Mégane R.S. getransplanteerd. De veelgeroemde vierwielbesturing 4Control blijft en voor extra bruleffecten heeft Renault het uitlaatsysteem van spannende kleppen voorzien. Waarom zou je dan nog een R.S. Trophy kopen? Vanwege het een torsen-sperdifferentieel bijvooerbeeld. Daarmee kun je nóg harder door de bocht. En voor de toegenomen stijfheid van het sportchassis. Dat betekent tevens extra kukident en niergordels voor de inzittenden.

Wie wel de looks van de R.S. wil, maar niet per se de prestaties, kan pochen met een Mégane R.S. Line. Deze vervangt de GT-line en wordt gekenmerkt door stoerder lichtmetaal, imposantere bumperpartijen, sportstoelen, carbon-look panelen, en hier en daar een R.S.-logo.



Voordat de vernieuwde Mégane leverbaar is, zitten we bijna in de zomervakantie. Tegen die tijd maakt Renault ook de prijzen bekend.