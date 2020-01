Brexit: De Britse auto-productie is gedaald tot een dieptepunt

In 2019 werden er in het Verenigd Koninkrijk zo’n 1,3 miljoen auto’s gebouwd. En dat is 14,2 procent minder dan in het jaar daarvoor. De daling werd ingezet in 2016: het jaar waarin de Britten stemden voor de Brexit. Sindsdien is er grote onzekerheid over wat er na het vertrek uit de EU gaat gebeuren. Autofabrikanten hebben grote investeringen uitgesteld. Een aantal ervan heeft zelfs gedreigd om de productie helemaal uit het Verenigd Koninkrijk weg te halen.

Overgangsperiode tot 31 december

Op vrijdag 31 januari, in de avond, verlaten de Britten officieel de EU. Tot 31 december dit jaar geldt een overgangsperiode, waarin alle handelsregels hetzelfde zullen blijven. Autofabrikanten zijn sterk afhankelijk van onderdelen die just-in-time worden geleverd. Als het Verenigd Koninkrijk vanaf 2021 niet meer bij de Europese markt hoort, zouden er import- en exporttarieven kunnen gaan gelden. En dat is de doodsteek voor de Britse auto-industrie.

Lobby voor een vrijhandelsverdrag

De fabrikanten lobbyen dan ook hard. En de druk op premier Boris Johnson is groot. Want als er geen vrijhandelsverdrag met Europa komt, zullen meerdere fabrieken worden gesloten en zal de productie naar andere landen worden overgeheveld. De aanloop daarnaartoe is te zien in de investeringen van het afgelopen jaar. In 2019 werd er 1,1 miljard pond in de Britse auto-industrie gestoken: minder dan de helft van het gemiddelde van 2,7 miljard pond over de afgelopen zeven jaar.