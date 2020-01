Racing Point Formule 1-eigenaar neemt flink aandeel in Aston Martin

In de laatste jaren heeft Aston Martin zijn hele modellengamma vernieuwd: beginnend met de DB11 in 2016. Daarna volgden de nieuwe Vantage en de DBS Superleggera, die beide in 2018 hun debuut maakten. Helaas is met name de Vantage vooralsnog niet het succes waarop Aston Martin had gehoopt. De verkopen vallen tegen en dat vertaalt zich in een dalende omzet en winst.

Twee winstwaarschuwingen

Aston Martin heeft in korte tijd twee winstwaarschuwingen afgegeven. Het bedrijf vestigt nu zijn hoop op de DBX, die reeds is onthuld en nog dit jaar op de markt komt. De auto moet profiteren van de groeiende vraag naar top-suv’s als de Bentley Bentayga, Lamborghini Urus en Rolls-Royce Cullinan.

Aston Martin F1-team

Lawrence Stroll denkt te kunnen profiteren van de kersverse DBX. Momenteel is de aandelenkoers van Aston Martin enorm laag. Maar als de DBX aanslaat, kan dat zomaar veranderen. Onderdeel van de overeenkomst met Aston Martin is dat het Racing Point F1-team – waar Stroll eigenaar van is – vanaf 2021 door het leven gaat als Aston Martin F1-team.

Er gaan banen verloren

Bij Aston Martin wordt de komende tijd in de kosten gesneden: er zullen banen verloren gaan, de elektrische Rapide-E is in de ijskast gezet en de introductie van het submerk Lagonda wordt uitgesteld naar 2025. Ook gaat Aston Martin zich meer richten op sportwagens met middenmotor. De Valkyrie komt nog dit jaar op de markt, gevolgd door de Valhalla in 2021 en de Vanquish in 2022.

Meest waardevolle Ferrari-verzameling

Lawrence Stroll heeft een vermogen van meer dan 2 miljard euro. De vader van Formule 1-coureur Lance Stroll heeft zijn geld verdiend door in modemerken te investeren: Pierre Cardin, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger en Michael Kors. In de autowereld is hij bekend om zijn Ferrari-verzameling, die de meest waardevolle ter wereld is.