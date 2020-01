Bentley Continental GT transformeert tot brute ijsracer

De ijsracende Continental GT staat dicht bij het productiemodel. Bentley heeft in het interieur alleen een rolkooi, racekuipen en een brandblusser toegevoegd. Bovendien is de coupé iets hoger op zijn wielen gezet en is de spoorbreedte met 1,5 centimeter vergroot. Een uitlaatsysteem van Akrapovic zorgt voor de nodige muzikale begeleiding.

Twinturbo W12-motor

Achter de gapende gaasgrille schuilt nog altijd een 6,0-liter W12 met twee turbo’s. De krachtbron is goed voor 635 pk en 900 Nm koppel. Op asfalt gaat de Continental GT in 3,7 seconden van stilstand naar 100 km/h (hoe zou dat op ijs zijn?). Pas bij 333 km/h verliest hij het gevecht met de weerstand.

GP Ice Race

De GP Ice Race in Zell am See – die in 1937 voor het eerst werd gehouden - wordt op 1 en 2 februari verreden. Achter het stuur van de Bentley kruipt Catie Munnings, Junior World Rally Championship-coureur en winnaar van de FIA European Rally Championship Ladies Trophy.