Waar komt toch de vierdeurs coupé vandaan?

Waar komt het woord 'coupé' vandaan?

Terug naar de oorsprong: in de 18de eeuw werd een elegant rijtuig voor de gegoede burgerij ‘Berline’ genoemd. Voor stadsgebruik werden Berlines gebouwd met plaats voor twee inzittenden - de Berline Coupé.

De Amerikaanse hardtop sedan

De vierdeurs coupé avant la lettre: in de VS deed de hardtop sedan - met aflopende daklijn - zijn intrede in de jaren veertig. In de fifties werd het een vrij gangbare carrosserievariant.

Rover P5 met lagere daklijn

In 1962 introduceerde Rover de coupéversie van de 3-Litre (P5). In feite was voor dit model alleen de daklijn van de vierdeurs ­saloon met 6,5 centimeter verlaagd, met smallere dakstijlen. In 1967 volgde de P5B-versie met V8-motor.

Een poging uit Japan

Met de Carina ED greep Toyota terug naar het oude Amerikaanse voorbeeld van de B-stijlloze hardtop sedan met slanke dakstijlen en panoramische achterruit. Een elegant aflopende daklijn met liggende achterruit is echter ver te zoeken …

Mercedes-Benz CLS

De op de E-klasse gebaseerde Mercedes CLS (2003) blies de vierdeurs coupé à la Rover 3-Litre nieuw leven in. De concurrentie volgde spoedig met modellen als de Volkswagen Passat CC, de Audi A5 en A7 Sportback en de Gran Coupé gedoopte modellen van BMW.