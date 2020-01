Koninklijk koopje: De Audi 80 Cabriolet van prinses Diana

Hoewel prins Charles en prinses Diana in 1994 al in scheiding lagen, was Diana in die tijd nog altijd bijzonder geliefd. Audi was dan ook vereerd dat de ‘meest gefotografeerde vrouw ter wereld’ in maart dat jaar een Audi Cabriolet kocht. Ook al omdat het tot dan toe nooit eerder was vertoond dat een lid van de British Royal Family voor een Duitse auto koos …

Verkopen Audi Cabriolet verdubbeld dankzij Diana

Uiteindelijk heeft Diana maar een maand of vier in de Audi Cabriolet rondgereden. Toch legde de associatie met de prinses Audi geen windeieren. Het merk maakte bekend dat de verkoop in het Verenigd Koninkrijk verdubbelde nadat bekend werd dat Lady Di er eentje had.

Opmerkelijk lage kilometerstand

In juli 1994 leverde prinses Diana haar Audi Cabriolet alweer in bij de dealer in Dovercourt. Op dat moment stond er nog maar 4000 mijl (6400 km) op de teller. Toen politiek commentator en auteur Ian Campbell ter ore kwam dat de beroemde Audi te koop stond, wist hij niet hoe snel hij naar de dealer moest rennen om zijn handtekening onder het koopcontract te zetten.

Toch bleef de Audi Cabriolet van prinses Diana niet lang in Campbells bezit. Na twee jaar deed hij de auto weg, vervolgens belandde hij bij een buurman van Kensington Palace, een van de residenties van Charles en Diana. Deze buurman hield de Audi Cabriolet van prinses Diana 17 jaar. Hij reed er maar weinig mee, want toen de auto in 2013 werd verkocht, was de kilometerstand nog steeds opmerkelijk laag.

Compleet met boekjes …

En dat is-ie nog steeds, want volgens Classic Car Auctions heeft de Audi Cabriolet van prinses Diana slechts 22.000 mijl op de teller (ruim 35.000 km). Volgens de beschrijving is de auto bijzonder goed onderhouden en wordt-ie compleet met boekjes geleverd.

Audi Cabriolet van prinses Diana geen koopje

Belangstelling voor deze ‘meest gefotografeerde auto’ van 1994? Reken dan op een prijskaartje van minimaal 35.000 tot 40.000 pond (41.650-47.600 euro). De Audi Cabriolet van prinses Diana is op 27 maart a.s. tussen 10.00 en 17.30 uur te bezichtigen. In het daaropvolgende weekend (28-29 maart) gaat de Audi onder de hamer. Het is trouwens een 2.3E, wat wil zeggen dat er een 2,3-liter vijfcilinder onder de kap ligt. Die motor heeft 133 pk en in combinatie met de gemonteerde viertraps automaat levert dat geen wereldprestaties op. Voor de sprint van 0-100 km/h heeft de groene cabrio 12,6 seconden nodig. De topsnelheid bedraagt 194 km/h. Al zouden wij niet proberen om dat getal op snelheidsmeter te krijgen. Dit is een cabriolet om rustig mee te flaneren. Koninklijk rustig.