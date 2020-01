Te koop: Dit Project Vantage-studiemodel werd de Aston Martin Vanquish

Het persbericht dat in 1998 over de Project Vantage werd uitgestuurd, bevat een grappige uitspraak van toenmalig Aston Martin-topman Bob Dover. “We hebben geen plannen om deze technologisch geavanceerde grand tourer in productie te nemen, maar hij is zo ontworpen dat hij voor individuele kopers met de hand gebouwd kan worden, gebruikmakend van het traditionele vakmanschap waar Aston Martin zo beroemd om is.”

Verschillend op detailniveau

De reacties op het prototype waren echter zo overweldigend enthousiast dat de Britse autobouwer toch besloot om serieproductie op te starten. De uiteindelijke Vanquish leek verbazingwekkend veel op de Project Vantage. Hij verschilt slechts op detailniveau: met een iets andere achterzijde (uitlaten, achterlichten), gewijzigde spiegels en grotere mistlampen vóór. Het interieur van de Vanquish lijkt in weinig op dat van de Project Vantage.

Twee V6'en aan elkaar

Het studiemodel was ontwikkeld in samenwerking met Ford Advanced Vehicle Technology en werd aangedreven door een nieuwe 6,0-liter V12 met 450 pk (twee Ford-V6’en aan elkaar). Aston Martin overdreef de prestatiecijfers nogal, want een sprinttijd van 4,0 seconden naar 100 km/h haalde zelfs de latere Vanquish S (2004 – 2007) niet. Net als die laatste had de Project Vantage een controversiële transmissie: een trage gerobotiseerde handbak met flippers achter het stuur.

Bijna 1,5 miljoen euro

Aston Martin liet de Project Vantage in 2016 veilen door Bonhams. De volledig werkende proefballon was verregaand verwaarloosd en kon alleen nog maar stapvoets rijden. Inmiddels staat hij te koop bij Classicmobilia in het Engelse Milton Keynes. Of hij inmiddels gerestaureerd is, weten we niet, maar de vraagprijs is in ieder geval niet mals. Classicmobilia wil 1,25 miljoen pond voor de Project Vantage hebben. Oftewel, bijna 1,5 miljoen euro.

Zoek de verschillen: Project Vantage - Vanquish