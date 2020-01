Autodiefstal in 2019: Audi A1 en Toyota C-HR zijn roversgoed

In 2019 zijn er in ons land precies 7107 personenauto’s gestolen, wat een daling is van 2,1 procent in vergelijking met 2018 (7261). In de paar jaar daarvoor is het aantal gestolen auto's afgenomen van 10.091 in 2015 naar 9179 in 2016 en 8257 in 2017. Het gemiddelde terugvindpercentage is sinds 2015 licht gestegen: van 37,4 procent vijf jaar geleden naar 40,8 procent vorig jaar.

Volkswagen op één

De meeste auto’s werden in 2019 gestolen in de politieregio Oost-Nederland (1059), gevolgd door Amsterdam (977), Haaglanden (871) en Rotterdam (814). Als we naar de merkentop vijf kijken, dan komen we weinig verrassingen tegen. Volkswagen staat met stip op nummer één met landelijk 1514 gestolen auto’s. Daarna komen Audi (674), Toyota (517), Renault (492) en BMW (488).

Suzuki willen de dieven niet

Maar waar het eigenlijk om gaat, is de kans dat je auto gestolen wordt. Bij de merken Land Rover en Lexus is die het grootst, met respectievelijk 1 op 304 en 1 op 412. Heb je een Suzuki of Hyundai? Maak je geen zorgen. Die willen de zware jongens niet. Bij Suzuki is de kans op diefstal 1 op 4439 en bij Hyundai 1 op 4524.

Audi A1 is populair

De populairste modellen bij dieven komen niet van Land Rover en Lexus overigens. Bezitters van een Audi A1 moeten zowat driedubbele sloten op hun autoportieren doen, want in 2019 was de kans op diefstal 1 op 128. De Toyota C-HR zit daar iets boven, met 1 op 132. Beide worden bovendien nauwelijks teruggevonden. Het percentage voor de Audi is 15,4 procent en voor de Toyota 18,3 procent.