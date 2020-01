De filezwaarte stijgt, maar Nederlanders storen zich er veel minder aan

Waarschijnlijk heeft dat te maken met een zekere mate van gelatenheid. We kunnen er toch niks aan veranderen, dus accepteren we de files maar. Volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, dat het onderzoek deed, ergeren automobilisten zich meer aan huftergedrag in de file, zoals het over de vluchtstrook rijden of via een parkeerplaats/tankstation proberen in te halen.

De helft staat nooit in de file

Gek genoeg blijkt uit het onderzoek dat meer dan de helft van de forenzen (51 procent) vrijwel nooit in de file staat. Slechts 15 procent staat minimaal een keer per week stil. De gemiddelde vertraging bedraagt dan 43 minuten. Het zijn de inwoners van Flevoland, Noord-Brabant, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht die de meeste verkeershinder ervaren.

Filezwaarte neemt alleen maar toe

En dat wordt in de komende jaren alleen maar erger. Zoals gezegd is de filezwaarte in 2019 met 17 procent toegenomen. En daarmee is het jaar geen uitzondering. In 2018 ging de filezwaarte met 20 procent omhoog, in 2017 met slechts 0,6 procent (toe te rekenen aan de verbeterde infrastructuur rond Amsterdam), in 2016 met 12 procent en in 2015 met 20 procent.