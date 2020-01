Blue Monday: Van deze blauwe sportauto's word je weer vrolijk

Audi RS 2 Avant

Gebaseerd op de Audi 80, maar ontwikkeld door Porsche. De RS 2 Avant was de eerste superstation van Audi en haalde liefst 315 pk en 410 Nm uit een romige vijfcilinder turbomotor. Zijn prestaties zijn zelfs nu nog indrukwekkend: met een sprint naar 100 km/h in 4,8 seconden en een topsnelheid van 262 km/h. De overbekende blauwe kleur van de RS 2 Avant heet Nogaroblau.

BMW M Roadster

De BMW Z3 een kappersauto? Zeker niet! Want zelfs in viercilindervorm is de compacte roadster een fijn sturend apparaat. Kers op de Z3-taart is natuurlijk de M Roadster: dat listige monstertje met 321 pk en 350 Nm op de achterwielen. Mochten we kiezen, dan zouden we toch voor de knotsgekke M Coupé gaat, overigens. In Estorilblau natuurlijk.



Dodge Viper GTS

Verfijnd kun je de Dodge Viper GTS niet noemen. Hij rijdt als een truck, is enorm krap van binnen en heeft een verschrikkelijk goedkoop, plastiekerig interieur. Maar wat maakt het uit als je een 8,0-liter V10 met 456 pk en 664 Nm koppel onder je rechtervoet hebt? En dan dat uiterlijk … De Viper GTS is een moderne Shelby Daytona. Helemaal in dat heldere blauw met die witte strepen.

Nissan Skyline GT-R

Vind nog maar eens een origineel exemplaar. Zelfs in Japan zal dat moeilijk worden, want de meeste R34’s – zoals deze Skyline GT-R wordt aangeduid – zijn grondig ver-‘Fast and the Furious’-t. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de legendarische RB26-motor voorin, die kinderlijk eenvoudig getuned kan worden. Af fabriek had het twinturboblok zo’n 330 pk. Niet 280 pk, zoals de brochures zeiden.



Volvo S60 Polestar

Verwar deze S60 Polestar niet met al die lease-V40’s in Polestar-blauw. Hij heeft geen D2-spaardiesel onder de motorkap, maar een zescilinder lijnmotor met turbocompressor. Tenminste, dat is de versie die je wilt. Want de S60 Polestar werd na 2017 weliswaar krachtiger (367 tegenover 351 pk), maar verloor ook twee cilinders.