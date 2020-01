Tesla zint op compacte elektrohatchback voor Chinese markt

Tesla-topman Elon Musk zei er al iets over tijdens de opening eind vorig jaar van de nieuwe Model 3-fabriek in Shanghai. “Ik denk dat het heel cool zou zijn om een Chinees designcentrum te openen, waar we auto’s voor China zullen ontwerpen die we ook wereldwijd kunnen verkopen. Dus dat gaan we doen.”

Compacte hatchback



En dat Tesla het doet, blijkt uit vacatures die inmiddels online staan. Op het WeChat-account van de fabrikant werd bovendien bijgaande afbeelding gedeeld. Het is een voorbeeld van hoe een Chinese Tesla eruit zou komen te zien: als een compacte hatchback met overduidelijke Model 3- en Model Y-trekjes.

Gigafactory 3



Afgelopen december begon de productie van de Model 3 in wat Tesla de Gigafactory 3 noemt: een fabriek in Shanghai die daar in minder dan een jaar is neergezet. Musk heeft inmiddels bevestigd dat ook de crossoverversie van de Model 3 – de Model Y – er gemaakt gaat worden. De auto moet in de zomer op de markt komen.



Tesla Cybertruck



Tesla is druk bezig om zijn modellengamma uit te breiden. Als het goed is, gaat deze zomer de Semi Truck – een volledig elektrische vrachtwagen – in productie. Tijdens de onthulling van de nieuwe Roadster in november 2017 liet Tesla weten dat de sportwagen in 2020 beschikbaar zou komen, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren. De krankzinnige Cybertruck staat voor 2021 op de kalender.