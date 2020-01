MG is terug – maar dan anders

Als aasgieren stortten de leaserijders zich in 2019 op de Tesla Model 3. Elke calculerende leaserijder wist immers dat de bijtellingsregels per 1 januari flink werden aangescherpt. Daarom werden nog snel voor de jaarwisseling vele Models 3 geregistreerd. Het werd zelfs de bestverkochte auto van 2019.



MG ZS EV in de top 10

Als merk eindigde Tesla op de derde plek, met bijna 31.000 auto’s. De Amerikanen hoefden alleen Volkswagen (ruim 48.000 auto’s) en Opel (ca. 32.000 stuks) voor zich te dulden. Onder Tesla zitten de nummers 4 tot en met 8 dicht bij elkaar, met verkoopcijfers tussen de 25.000 en 30.000 auto’s. De eerste échte verrassing vinden we op plek 30: MG. En kijken we naar de modellenlijst van december, dan staat de MG ZS EV met bijna 1000 verkochte auto’s zelfs op de zesde plek.

De ZS EV is geen ZS

Voor de goede orde: de MG ZS EV heeft niets te maken met de MG ZS van begin deze eeuw. Dat was een sportief aangeklede versie van de Rover 45, voorzien van een verbrandingsmotor op benzine of diesel. De MG ZS die vorig in ons land op de markt kwam, is – je raadt het al – een elektrische auto. Net als de andere vijf bestsellers van december 2019.



MG ZS EV uit China

De MG ZS EV komt niet uit Groot-Brittannië, maar uit China. Dat zit zo: de merkrechten van MG en Rover werden na het faillissement in 2005 opgekocht door de Chinese fabrikant SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation). Al snel nadat de Chinezen zich over MG Rover hadden ontfermd, brachten ze de MG 7 (licht gewijzigde Rover 75) en een reïncarnatie van de MG TF uit, zij het niet in Nederland. Tegenwoordig bouwt SAIC diverse Roewe- (Chinees voor Rover?) en MG-modellen, waaronder veel SUV’s. Overigens is de huidige MG ZS aan de overkant van Het Kanaal ook gewoon met verbrandingsmotor leverbaar.



Elektrische SUV uit China

De MG ZS die je in Nederland kunt kopen, is een volledig elektrische SUV van het formaat Nissan Qashqai. De 143 pk en 353 Nm sterke elektromotor zorgt ervoor dat de ZS EV in 3,1 seconden op 50 km/h zit en na 8,2 seconden de 100 km/h aantikt. Zijn topsnelheid is begrensd op 140 km/h. Het accupakket heeft een capaciteit van 44,5 kWh, goed voor een bereik van 263 kilometer (WLTP). Daarmee schaart hij zich niet onder de actieradiuskampioenen, maar met een vanafprijs van 30.895 euro is de MG ZS EV toch geen verkeerde aanbieding. Hij blijft immers onder de grens van 45.000 euro, zodat hij volledig binnen het nieuwe EV-bijtellingstarief van 8 procent valt. Die cijfers bieden ook voor komend jaar perspectieven.



Sexy MG E Motion

Maar eigenlijk kijken wij vooral uit naar 2021. Want als het een beetje meezit, wordt dan de productieversie van de MG E Motion gepresenteerd. Eveneens een elektrische auto, maar dan eentje met sexappeal: een sportief ogende, elegant gelijnde coupé met brede heupen en (in de conceptversie) vleugeldeuren. Laat maar komen!