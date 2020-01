Het uiterlijk van de nieuwe Toyota Mirai is een hele verbetering

Toyota presenteerde de Mirai in 2014. Sindsdien zijn er in totaal 58 in Nederland verkocht, waarvan er vorig jaar sowieso 35 als taxi werden afgeleverd. Wereldwijd doet de Mirai het niet verkeerd. Drie maanden geleden maakte Toyota bekend al 10.000 exemplaren te hebben verkocht. En dus krijgt de auto een opvolger.

Toyota Mirai (2014)

Toekomst

De nieuwe Mirai – de naam betekent ‘toekomst’ in het Japans – komt pas in 2021 in Nederland op de markt. Toyota geeft nog geen details over de aandrijflijn. Op een volle tank waterstof zou de Mirai zo’n 500 kilometer ver komen, waarmee we gelijk bij het grootste probleem zijn aangekomen: de vooralsnog slechte tankinfrastructuur. Momenteel zijn er slechts drie tankstations in Nederland.

Waterdamp

In de eerste Mirai wordt een 154 pk en 335 Nm sterke elektromotor gevoed door een brandstofcel, die waterstof uit twee tanks (60 liter elk) gebruikt om elektriciteit te genereren. De enige uitstoot is waterdamp. Het tanken van waterstof gaat ongeveer net zo snel als het tanken van benzine of diesel en dus een stuk sneller dan het laden van een ev.