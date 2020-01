Genesis introduceert zijn allereerste suv: de GV80

Momenteel levert Genesis drie sedans: de G70, G80 en G90, die je grofweg kunt vergelijk met de BMW 3-serie, 5-serie en 7-serie. In het premiumsegment kun je tegenwoordig niet meer zonder een suv, dus is er nu de GV80. Het model heeft de lijnen van de GV80 Fuel Cell Concept uit 2017 en doet bijna een beetje Bentley-achtig aan.

Zescilinder dieselmotor

De GV80 is in de basis achterwielaangedreven. Hij komt binnenkort in Zuid-Korea op de markt: in eerste instantie met een 3,0-liter zescilinder turbodiesel (278 pk en 588 Nm), later ook met een benzinemotor. Genesis kiest daarbij vast voor de 3,3-liter turbo-V6 uit de G70 (en de Kia Stinger) en mogelijk ook voor de 5,0-liter V8 uit de G80 en G90.

Rem Koolhaas

Het is Hyundai menens met Genesis. Het merk is in Amerika de officiële sponsor van de National Football League (NFL) en liet in Korea de eerste Genesis-showroom door de Nederlandse toparchitect Rem Koolhaas ontwerpen. Ook trok Genesis voormalig Lamborghini- en Audi-ontwerper Luc Donckerwolke aan als designbaas.

Fraaie concept cars

Onder zijn leiding is Genesis met een paar ontegenzeggelijk fraai concept cars gekomen: de New York Concept (2017), de Mint Concept (2019) en vooral de Essentia Concept (2018). Die laatste – een echt bloedmooie coupé met een elektrische aandrijflijn – gaat in productie, zij het in een gelimiteerde oplage en tegen een hoge prijs.