Waarom staat de Mazda MX-5 in het Guinness Book of World Records?

Voor de grap

Al in 1976 ontstond – min of meer voor de grap – het plan voor een nieuwe roadster. Mazda-manager Kenichi Yamamoto vroeg aan autojournalist Bob Hall welke Mazda ontbrak op de Amerikaanse markt. “Een roadster”, antwoordde hij. De oliecrisis, de scherpere veiligheidsmaatregelen en de slechte betrouwbaarheid waren funest voor roadsters als de Austin-Healey Sprite, MGB, Fiat Spider en de Triumph Spitfire.

Lotus Elan

Hall ging later bij Mazda werken, ­herinnerde zich het gesprek van een paar jaar eerder en werkte het plan uit. De grootste inspiratiebron was de Lotus Elan, maar de MX-5 moest zich onderscheiden met betrouwbare Japanse techniek. Op 9 februari 1989 werd de eerste MX-5 gepresenteerd op de ­Chicago Auto Show. Hij woog 940 kilo.

Eunos, Miata en MX-5

De ontwerpteams in Californië en Tokio gingen een wedstrijd aan voor het ontwerp van de MX-5. Het Amerikaanse team won en legde de basis voor de roadster. De eerste MX-5 (generatie NA) had nog klapkoplampen. In de VS heette de auto aanvankelijk Miata, een Oud-Duits woord voor beloning. In Japan heet de auto Eunos Roadster.

Bestverkochte roadster

Al jaren geldt de MX-5 als de bestverkochte roadster ter wereld (hij staat zelfs in het Guinness Book of World Records). Momenteel staat de teller op meer dan 1,2 miljoen stuks. Omdat de vraag in Europa het aanbod vele malen overtrof, zie je hier nog altijd veel MX-5’en (NA) uit Noord-Amerika rijden.