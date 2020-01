Toyota wil er niets van horen, maar de Supra is natuurlijk een vermomde BMW. Dat zegt BMW zelf ook. De nieuwe motorvariant van de Toyota GR Supra komt dan ook van BMW. Het gaat om een 2,0-liter viercilinder lijnmotor met twin-scroll turbo, die samenwerkt met een achttraps automaat van ZF.



Zo snel is de Toyota GR Supra 2.0 Turbo



Dankzij een vermogen van 258 pk en een koppel van 400 Nm zit de Toyota GR Supra in 5,2 seconden op 100 km/h. De topsnelheid is 250 km/h. Harder kan wel, maar Toyota houdt zich keurig aan het herenakkoord van de grote Duitse merken. Het gewicht van de auto wordt in beide versies van de Supra precies over de voor- en achteras verdeeld.



Verschillen met de zescilinder

Hoe brengt de Toyota GR Supra met zijn nieuwe viercilinder het ervan af ten opzichte van de GR Supra met zes cilinders? Hij moet het stellen met 82 pk minder (258 in plaats van 340 pk), maar de compacte motor heeft wel als voordeel dat hij 100 kilo minder zwaar is. De GR Supra met zescilinder doet 4,5 seconden over de sprint naar 100 km/h en is dus 0,7 seconde sneller.



Toyota GR Supra 2.0 Turbo komt in maart 2020



Helaas maakt Toyota de prijzen van de GR Supra 2.0 Turbo pas bekend in februari 2020. De Toyota GR Supra 2.0 staat in maart 2020 in de showroom. De BMW Z4 was overigens al leverbaar met de 258 pk sterke motor, hij kost 57.180 euro. Maar roep de naam BMW maar niet te hard als er iemand van Toyota in de buurt is ...