Well, duh! Appen achter het stuur met telefoon in houder is ook gevaarlijk

Het is in Nederland (en veel andere landen) verboden om je telefoon tijdens het autorijden vast te houden. Dat zou automobilisten het idee kunnen geven dat appen met de telefoon in een houder wél veilig is, aldus de SWOV. En dat is het dus zeker niet.

Rijgedrag van appende bestuurders

De SWOV observeerde het rijgedrag van appende bestuurders. Eerst met de telefoon in de hand, daarna met de telefoon in een houder. De resultaten waren hetzelfde: de bestuurders begonnen langzamer te rijden, meer te variëren in snelheid, te slingeren en minder in de spiegel te kijken.

Kijken vaker en langer naar het scherm

Sterker nog, met de telefoon in een houder keken de appende bestuurder vaker en langer naar het scherm dan met de telefoon in de hand. De SWOV zou dan ook het liefste willen dat de wet wordt aangepast. Dat niet langer het in de hand houden strafbaar is, maar het gebruiken.