Waarom Geely aast op een aandeel in Aston Martin

Geely is eigenaar van Lotus, Proton en Volvo, en heeft een dikke vinger in de pap bij Smart. Volgens de Financial Times is het bedrijf in gesprek met Aston Martin over een samenwerking. Geely wil Lotus uitbouwen tot een concurrent voor Ferrari en Lamborghini. Daarvoor zou het graag toegang hebben tot de techniek van Aston Martin.

Vader van Lance Stroll

Het aandeel dat Geely in Aston Martin wil nemen, staat een investering door Lawrence Stroll niet in de weg, aldus de Financial Times. Stroll is eigenaar van het Racing Point Formule 1-team, vader van coureur Lance Stroll en gerenommeerd Ferrari-verzamelaar. Hij verdiende zijn geld – naar verluidt meer dan 2 miljard dollar – met het investeren in modemerken als Pierre Cardin, Ralph Lauren en Tommy Hilfiger.

Lage aandelenkoers van Aston Martin

Stroll wil slim gebruikmaken van de lage aandelenkoers van Aston Martin, die sinds 2018 met tachtig procent is gedaald, maar dit jaar wel eens zou kunnen gaan stijgen. Over enkele maanden komt de DBX op de markt, de eerste suv van Aston Martin. Van het model wordt enorm veel verwacht, gezien de populariteit van concurrenten als de Lamborghini Urus en Bentley Bentayga.

Vanquish, Valhalla, Valkyrie, V12 Speedster

Aston Martin heeft het behoorlijk druk de komende tijd. In het Engelse Gaydon wordt gewerkt aan de meer dan 1100 pk leverende Valkyrie, de nauwelijks minder krachtige Valhalla (1000 pk) en de opvolger (in naam) van de aloude Vanquish, die een Ferrari F8 Tributo- en McLaren 720S-concurrent met middenmotor wordt. Daarbij komt ook nog de recent aangekondigde V12 Speedster.