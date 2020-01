Maak kennis met de … ahum … Subaru Forester FUCKS-edition

Subaru presenteerde de Forester FUCKS-edition op de autoshow van Singapore. Wat er nou precies zo ‘ultimate’ aan de vierwielaandrijver is, weten we niet. Afgaand op de foto’s heeft Subaru zich met name uitgeleefd op het exterieur, dat is uitgevoerd in helblauw met rode accenten. Verder staat de FUCKS op grotere wielen – met daarachter markeerstiftgele remklauwen – en heeft hij een bodykit aangemeten gekregen.

Gevoel voor humor

De in het oog springende Forester stond in Singapore op de officiële Subaru-stand, dus is het niet een of andere tuner geweest die een geintje heeft uitgehaald met de naam. Bovendien is Engels min of meer de voertaal in Singapore, dus lijkt het ons sterk dat niemand de ongelukkige afkorting heeft gespot toen werd voorgesteld om de auto ‘Forester Ultimate Customized Kit Special edition’ te noemen. Iemand bij Subaru heeft een gevoel voor humor. Kudos!

Maar terug naar Japanse merken en autonamen. Hieronder nog een aantal andere pareltjes …

Daihatsu Naked

Dit is er eentje voor nudisten klaarblijkelijk.







Daihatsu Scat

De Daihatsu Poep. Of … en zing allemaal maar mee: “I'm the Scatman, ski-bi dibby dib yo da dub dub …”





Honda That’s

Ja, wat dan? Maak je zin nou eens af, Honda!





Isuzu Mysterious Utility Wizard

Mysterious Utility Wizard … Is dat de conciërge op Hogwarts?





Mazda Laputa

Moeten we die nog uitleggen? Lees dit Autowereld-verhaal maar eens.





Mazda Titan Dump

Geen auto, oké, maar toch: giechel, giechel …







Mitsubishi Minica Lettuce

Waarom noem je een auto naar sla? Omdat er geen kraak of smaak aan zit?





Nissan Homy Super Long

Yep, wij dachten ook eerst dat er ‘Horny Super Long’ stond …





Subaru Brat

De Subaru Rotjong dus eigenlijk ...