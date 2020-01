Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+ Top - De Toyota GR Yaris is knotsgek! Op een goede manier

Oh Toyota, wat deed je lekker gek deze week! Want de kersverse GR Yaris is niet zomaar een hot hatchback. Hij is een rasechte homologatiespecial die met zijn exotische techniek danig verschilt van de huis-tuin-en-keuken-Yaris. De rallyauto voor op de openbare weg is breder, lager en een stuk krachtiger (261 pk uit een driepittertje!). Helaas wordt hij waarschijnlijk onbetaalbaar ...

+ Top - Er komt gewoon nóg een elektrische Isetta op de markt

Enkele jaren geleden raakten we vertederd door de Micro Mobility Systems Microlino: een moderne versie van de BMW Isetta met een elektrische aandrijflijn. Het stekkerbolletje komt pas in 2021 op de markt en wordt dus afgetroefd door de Artega Karo-Isetta, waarvan de levering al deze maand start. Voor net geen 18.000 euro heb je zo'n vertederende kogeltje.

+ Top - Opel geeft de Impera-e nog net niet weg

Opel, wat doet u nu?! Het Duitse merk hakt zo maar ineens 10.660 euro van de prijs van de Ampera-e af. Hatseflats! Dat zet zoden aan de dijk. De elektrische 'Blitz' staat nu niet voor 44.799 euro in de prijslijst, maar voor 34.149 euro. Aantrekkelijk voor particulieren en ook voor zakelijke rijders, die nu voor 82 euro bijtelling per maand op de eerste rang van de Ampera-e zit. Achter het stuur dus.

- Flop - Een Tesla Model 3 is een goed idee waarom precies?

Rare jongens, die Oostenrijkers. Die hebben bedacht dat het goed zou zijn om de elektrische aandrijflijn uit een Tesla Model 3 te slopen en te vervangen door een benzinemotor. De kleine tweepitter ligt voorin en fungeert als generator voor een 17,3-kWh batterij, die de zakensedan een elektrische actieradius van 100 kilometer geeft. Gooi je de benzinetank vol, dan val je pas na 1000 kilometer stil.

- Flop - Nee Fiat, de 500 en Panda Hybrid zijn geen hybrides!

We hopen dat Fiat snel gaat profiteren van de fusie met PSA, want zoals het nu gaat, kan het echt niet meer. De geplaagde Italiaanse autobouwer - waarbij het geld al jaren niet meer tegen de plinten klotst - komt nu pas met hybridevarianten van de 500 en Panda. Ze gaan door het leven als Hybrid, maar hebben alleen mild-hybridtechniek aan boord.