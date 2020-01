En nóg een plug-in hybride uit België: de BMW X2 xDrive25e

De specificaties van de aandrijflijn zijn zo langzamerhand bekend. Een 1,5-liter driecilinder benzinemotor (125 pk en 220 Nm) werkt samen met een elektromotor (95 pk en 165 Nm) voor een totaalvermogen van 220 pk en 385 Nm koppel. De BMW X1 en X2 xDrive25e zijn vierwielaangedreven, waarbij de elektromotor de achteras voor zijn rekening neemt.

Max eDrive

Dat zorgt voor fijne sprintcijfers, want al in 6,8 seconden zit de stekker-X2 op 100 km/h (de X1 is 0,1 seconde langzamer). Zijn topsnelheid is 195 km/h, of 135 km/h wanneer Max eDrive is ingeschakeld. Die modus probeert de X2 zo lang mogelijk op elektrische kracht alleen te laten rijden en begrenst daarom de maximumsnelheid.

BMW i Wallbox

Aan boord van de X2 xDrive25e is een 10-kWh batterij aanwezig. Op een volle lading kan zowel de X2 als de eerder onthulde X1 zo’n 55 kilometer ver komen. Met een BMW i Wallbox kan de batterij van de geëlektrificeerde suv binnen 3,2 uur worden volgeladen. Een laadniveau van 80 procent wordt al na 2,4 uur bereikt.