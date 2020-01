Renault Clio E-Tech en Captur E-Tech: Stekkeren of niet stekkeren, dat is de vraag

Om met de Clio te beginnen: de E-Tech 140 is een full hybrid (zonder stekker dus) met een vermogen van 140 pk en een bescheiden 1,2-kWh batterij. Renault beweert dat je in de stad 80 procent van de tijd volledig elektrisch kan rijden, maar dat lijkt ons iets te optimistisch. Op elektrokracht alleen kan de Clio E-Tech een maximumsnelheid van 75 km/h bereiken.

Twee elektromotoren

Zowel de Clio als de Captur E-Tech beschikt over een 1,6-liter benzinemotor en twee elektromotoren, waarvan er een als startmotor/generator dienstdoet. De mate van regeneratief remmen is door de bestuurder in te stellen door de transmissiehendel naar B (voor Brake) te schuiven. Dan vertraagt de auto heftiger bij gas loslaten en wordt er meer energie teruggewonnen.

Elektrische actieradius van 50 kilometer

De naam van de Captur E-Tech Plug-in 160 verraadt het al: hij is via een stekker op te laden en zijn aandrijflijn heeft een vermogen van 160 pk. Met zijn 9,8-kWh accu moet een volledig elektrische actieradius van 50 kilometer mogelijk zijn, aldus Renault, of 65 kilometer als de Captur alleen in een stedelijke omgeving wordt gebruikt.

Twaalf hybrides en plug-in hybrides

Net zoals vrijwel alle andere Europese autofabrikanten heeft Renault een elektrificatie-offensief op stapel staan. Tussen nu en 2022 moeten er acht nieuwe, volledig elektrische modellen aan het leveringsprogramma worden toegevoegd. Er komen ook nog twaalf hybrides en plug-in hybrides bij. De Clio E-Tech en de Captur E-Tech Plug-in staan vanaf de zomer bij de Renault-dealers.