Zagato is een van de oudste designhuizen in Italië. De onderneming werd in 1919 opgericht door Ugo Zagato en staat bekend om zijn buitenissige ontwerpen. In de laatste twintig jaar tekende het bedrijf onder meer de Aston Martin DB7 Zagato, Ferrari 575 GTZ, Spyker C12 Zagato, Bentley Zagato GTZ en Lamborghini 5-95 Zagato.

24 uur van Le Mans

De Mostro werd vijf jaar geleden gepresenteerd als ode aan Maserati. Zijn uiterlijk is geïnspireerd op dat van de Maserati 450 S Zagato Coupé uit 1957, bijgenaamd ‘il Mostro’. De racewagen werd door coureur Stirling Moss gebruikt voor de 24 uur van Le Mans. Helaas viel de Maserati al na 32 ronden uit met een gebroken as.

Koolstofvezel en staal

Zagato bouwde de Mostro voor het circuit. Zijn chassis bestaat uit een koolstofvezel ‘monocell’ en een stalen buizenframe. Voorin ligt een 4,2-liter V8 van Maserati met dry-sumpsmering en een programmeerbaar motormanagementsysteem. De krachtbron levert ongeveer 460 pk. Hij is gekoppeld aan een semiautomatische zesbak op de achteras.

Rétromobile in Parijs

Deze Mostro – die minder dan 1000 kilometer op de teller heeft – gaat tijdens Rétromobile in Parijs onder de hamer bij veilinghuis Bonhams. Hij is van de eerste eigenaar, die er naar verluidt 1 miljoen euro voor heeft betaald. De verwachte opbrengst is tussen de 600.000 en 900.000 euro. De racer is nooit geregistreerd, maar kan straatlegaal worden gemaakt.