Waarom deze Tesla Model 3 een bereik van 1000 kilometer heeft

Deze Tesla Model 3 gaat (voorlopig) door het leven als Obrist Mark II. Hij heeft een 17,3-kWh batterij aan boord (die van de Model 3 is 50 kWh groot) en een tweecilinder benzinemotor. Die krachtbron ligt voor in de ‘frunk’ en heeft 54 pk. Hij drijft niet de wielen aan, maar fungeert als stroomgenerator voor de batterij.

Koelopeningen

Zoals je op bijgaande foto kunt zien, moest Obrist daarvoor wel de neus van de Model 3 aanpassen. Er kwamen drie openingen voor de nodige koeling van de motor, die speciaal voor de Mark II door Obrist werd ontworpen. De generator zou zo goed als trillingsvrij lopen en genoegen nemen met 2 liter benzine op 100 kilometer, wat overeenkomst met een CO2-uitstoot van 23 g/km.

In 2023 op de markt

Op een batterijlading komt de aangepaste Model 3 zo’n 100 kilometer ver. De brandstoftank voegt daar een extra 900 kilometer aan toe. Obrist wil de stekkerhybride-Tesla in 2023 op de markt brengen. Hij denkt dat elektrische auto’s nog te duur zijn voor particulieren en dat de laadinfrastructuur niet voldoende is ontwikkeld. Maar of dat in 2023 ook zo is?