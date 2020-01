Voormalig Nissan-topman Carlos Ghosn strijdvaardig en bitter in persconferentie

In de hoofdstad Beiroet hield Ghosn een lange, vurige persconferentie. Hij houdt vol onschuldig te zijn en zegt dat hij Japan is ontvlucht omdat hij een eerlijk proces daar onwaarschijnlijk acht. Volgens Ghosn is hij “wreed en meedogenloos” behandeld door de Japanse openbare aanklagers. Ze zouden hebben gedreigd actie te ondernemen tegen zijn familie als hij niet zou bekennen.

Ghosn zei dat hij voor een keus stond: “Ik ga dood in Japan. Of ik zorg ervoor dat ik ontsnap.” Volgens hem is het rechtssysteem in Japan – dat een veroordelingspercentage van 99 procent heeft – totaal onrechtvaardig. “Er wordt van mijn schuld uitgegaan, niet van mijn onschuld”, aldus de 65-jarige. Hij vindt dat zijn mensenrechten – en die van andere gevangenen – in Japan geschonden worden.

'Koude, hebzuchtige dictator'

“Ik was een gijzelaar in het land dat ik zeventien jaar lang gediend heb. Zeventien jaar lang werd ik in Japan als rolmodel gezien. En opeens karakteriseren de Japanse aanklagers mij als ‘koude, hebzuchtige dictator’. Ik houd van Japan. Ik houd van de Japanse mensen. Waarom betaalt het land mij terug met kwaadaardigheid voor alle goede dingen die ik heb gedaan. Ik begrijp het niet.”

Ghosn vertelde dat hij Renault en Nissan wilde integreren, met behoud van de autonomie van beide bedrijven, maar dat er in Japan veel wantrouwen was. “Sommigen [binnen Nissan] dachten dat ze de invloed van Renault konden stoppen door mij te stoppen.” Ghosn weet zeker dat hij het slachtoffer is van een complot.

Complot tegen Ghosn

“Wie waren onderdeel van dat complot? Saikawa natuurlijk [Hiroto Saikawa, CEO van Nissan]! Hari Nada [Senior Vice President van Nissan], Onuma [Toshiaki Onuma, Senior Administrator van Nissan] en nog veel meer anderen. Toyoda [Masakazu Toyoda, lid van de raad van bestuur van Nissan] was de link tussen het bestuur en de Japanse autoriteiten.”

Ghosn: “De beschuldigingen tegen mij kloppen niet. Ik ben het slachtoffer geworden van een groep gewetenloze, wraakzuchtige personen. Er is bovendien geen democratisch land ter wereld waar je de cel in moet voor dit soort beschuldigingen. Na mijn arrestatie werd ik 8 uur lang ondervraagd, zonder dat mijn advocaat erbij was. ‘Als je niet bekent, wordt het alleen maar erger’, zei de aanklager.”

Financiële malversaties

De Japanse justitie verdenkt Ghosn van financiële malversaties. Hij zou zijn inkomen niet juist hebben gerapporteerd, Nissan hebben laten opdraaien voor persoonlijke investeringsverliezen en misbruik hebben gemaakt van bedrijfsgeld. In de maanden voor zijn arrestatie liep er een onderzoek binnen Nissan naar de financiële handel en wandel van Ghosn. Alliantiepartner Renault wist daar niks van.

Met de trein en het vliegtuig

Ghosn zat tussen november 2018 en april 2019 in de Japanse cel. Daarna werd hij op borgtocht vrijgelaten en stond hij onder strikt huisarrest in Tokio. Eind december dook hij ineens op in de Libanese hoofdstad Beiroet, vanwaar hij nu dus een persconferentie heeft gegeven aan enkele honderden journalisten.

Naar verluidt is Ghosn simpelweg zijn Japanse woning uitgelopen (er zijn beveiligingsbeelden waarop hij te zien is). Daarna heeft hij de trein naar het vliegveld van Osaka genomen, waar een privéjet voor hem klaarstond. Via Turkije is hij vervolgens naar Beiroet gevlogen. Ghosn reisde waarschijnlijk op zijn Franse paspoort, dat hij van de Japanse justitie mocht houden.