Nee, je ziet niet dubbel! Er is inderdaad nóg een elektrische Isetta

Artega … Die naam klinkt bekend. En inderdaad, het is dezelfde firma die van 2006 tot 2012 de GT bouwde, een door Henrik Fisker getekende sportwagen met Volkswagen-VR6 aan boord. Artega maakte in 2012 een doorstart en besloot zich te richten op elektrische voertuigen. Deze Karo-Isetta werd vorig jaar al gelanceerd en gaat later deze maand in de verkoop in Duitsland. De eerste auto’s worden in april afgeleverd.

BMW Isetta

Artega heeft de Karo-Isetta bedoeld als echt stadsautootje. De elektrische nazaat van de BMW Isetta heeft een topsnelheid van 90 km/h en haalt een actieradius van maximaal 200 kilometer. Bij onze oosterburen heeft de Karo-Isetta een vanafprijs van 17.995 euro. Wie 21.995 euro te besteden heeft, kan kiezen voor de gelimiteerde Intro Edition. Artega vraag een aanbetaling van 2500 euro bij iedere reservering.

Rechtszaak

Micro Mobility Systems is uiteraard niet blij met het ‘jatwerk’ van Artega (de eveneens Isetta-achtige Microlino was er eerder dan de Karo-Isetta). Dus heeft het bedrijf Artega vorig jaar voor de rechter gedaagd. Uiteindelijk is er een schikking getroffen, waarin overeengekomen is dat zowel de Microlino als de Karo-Isetta op de markt mag komen. Die laatste is de eerste. De Microlino volgt pas ergens in 2021.

Artega Karo-Isetta

Micro Mobility Systems Microlino