Rolls-Royce breekt eigen verkooprecord dankzij populaire Cullinan

Om je een idee te geven van de explosieve groei van de luxefabrikant. In 2017, 2018 en 2019 gingen de Rolls-Royce-verkopen van 3362 naar 4107 naar 5152. Die stijging komt vooral op het conto van de nieuwe Cullinan, die een enorme populariteit geniet. Daarbij doen ook de Black Badge-varianten van de Ghost, Wraith en Dawn het goed. Volgens Rolls-Royce komen daar vooral jongere kopers op af.

Opvolger voor Rolls-Royce Ghost

Waarschijnlijk zal de groei dit jaar afzwakken, aangezien de Cullinan-piek over zijn hoogtepunt heen is. De ultieme luxe-suv was in 2019 goed voor 40 procent van de Rolls-Royce-verkopen. De Ghost is inmiddels uit productie. Het bestverkochte Rolls-Royce-model ooit krijgt eind dit jaar een opvolger. Rolls-Royce werkt nu aan de elektrificatie van zijn gehele leveringsprogramma.