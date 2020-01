De Aston Martin V12 Speedster is niet voor pruikendragers

Het lijkt wel alsof de volledig open sportwagen aan een opleving bezig is. Ferrari onthulde de Monza SP1 en SP2, McLaren volgde met de Elva en nu komt Aston Martin met de V12 Speedster. Het model is een ode aan de Le Mans-winnende DBR1 uit 1959 en zou designelementen hebben van de CC100 Speedster Concept uit 2013.

Twinturbo twaalfcilinder

De naam verraadt het al: de V12 Speedster heeft Aston Martins bekende twaalfcilinder aan boord. Het 5,2-liter twinturboblok ligt ook in de DB11 en DBS Superleggera en levert in de V12 Speedster een vermogen van 700 pk en 700 Nm koppel. Schakelen wordt overgelaten aan een achttraps ZF-automaat.

Oplage van 88 stuks

Van de V12 Speedster worden niet meer dan 88 exemplaren gebouwd. De prijs van de machine is nog niet bekend, maar Aston Martin meldt dat het nu al mogelijk is om er een te bestellen (kennelijk is de V12 Speedster nog niet uitverkocht, zoals de meeste hypercars dat wel zijn bij hun aankondiging). De eerste klanten krijgen hun auto in 2021.