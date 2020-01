Dit heb je altijd al willen vragen en weten over brandstof

Samen met brandstofexpert Johanne Smith hebben we in twee eerdere artikelen al ingezoomd op Shell V-Power en de voordelen van het gebruik ervan. Ditmaal hebben we vragen aan haar gesteld die met name te maken hebben met het verschil ten opzichte van andere brandstoffen, het nut van het tanken van Shell V-Power en de vraag of brandstof met octaangetal 98 straks ook alcohol-toevoegingen krijgt.

Het nut van Shell V-Power

Andries van Amerongen stelde de volgende vraag: “Ik rijd al jaren met de TSI-motoren. Normaal tank ik altijd Euro 95 en heb tot nu toe nog geen enkel probleem ondervonden. Wat is voor mij het nut om Shell V-Power te tanken?”

Daar kunnen we vrij duidelijk in zijn; Shell heeft met onderzoeken in laboratoria aangetoond dat je minder vuilafzetting in de motor krijgt als je Shell V-Power tankt. Deze brandstof bevat drie keer meer reinigingsmoleculen dan Shell Euro 95 en hierdoor in staat is om bestaande vuilafzettingen voor een groot deel te verwijderen. Dat is fijn, want dat vuil heeft een negatief effect op het verbrandingsproces en dus de prestatie van de auto.

Daarnaast bevat Shell V-Power drie keer meer wrijvingsverminderende moleculen dan Shell Euro 95 en een octaangetal van 98 in plaats van 95 bij standaardbenzine. De voordelen daarvan hebben we reeds eerder uitgelegd.

Alcohol in Shell V-Power?

Jos Vugts vroeg zich het volgende af: “Blijft octaan 98 beschikbaar of krijgt dat ook alcohol-toevoegingen zoals Euro95/E10?”

Dat antwoord is klink en klaar; Shell V-Power Benzine bevat geen ethanol en er zijn momenteel geen plannen om ethanol toe te voegen. .

En het bewijs?

Frank Alma sluit af met de vraag: “Ik snap het principe maar wil graag cijfers: hoe veel zuiniger rij ik door minder wrijving? Hoeveel vuiler worden uitlaatgassen als er meer verontreinigingen worden opgeruimd?”

Helaas kunnen we deze vraag niet goed beantwoorden, Er zijn zeer veel factoren van invloed op de efficiëntie. In het bijzonder de rijstijl, maar ook andere variabelen zoals het onderhoud van het voertuig, de bandenspanning en de weersomstandigheden. Doordat er zoveel factoren meespelen is besloten geen claims te maken op het gebied van brandstofbesparing. Daarnaast worden voor Shell V-Power geen emissieclaims gemaakt.

Aangezien dit het laatste artikel is waarin we vragen van jullie laten beantwoorden door Shell willen we op deze manier Shell nog bedanken voor de medewerking. Het is toch altijd leuk als een brandstofexpert van Shell bereid is mee te werken aan het geven van antwoorden op jullie vragen.