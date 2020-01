De Hyundai S-A1 is géén vliegende auto!

De Hyundai S-A1 moet een Uber-taxi voor in de lucht worden. Zo kan hij zijn elektrisch aangedreven propellers naar boven draaien, waardoor hij verticaal kan opstijgen en landen, en dus geen start- of landingsbaan nodig heeft. In zijn batterijen – die binnen 7 minuten helemaal op te laden zouden zijn – zit ‘peut’ voor een actieradius van maximaal 100 kilometer. Zijn kruissnelheid ligt op 290 km/h.

Ritje aanvragen via de Uber-app

Volgens Hyundai zal de S-A1 in eerste instantie gevlogen worden door piloten. Op de langere termijn is het de bedoeling dat autonome systemen die taak overnemen. In de S-A1 is plaats voor één piloot en vier passagiers. Die laatste kunnen een ritje aanvragen via hun Uber-app. De S-A1 - die alleen bij speciale hubs zal landen en opstijgen - moet de ideale manier worden om de drukte op de wegen te omzeilen.

PAL-V One

Over het fenomeen ‘vliegende auto’ wordt al decennialang gesproken, maar het komt maar niet … ahum … van de grond. In Nederland heeft PAL-V een ‘Personal Air Land Vehicle’ ontwikkeld: de One. Voor de machine heb je gewoon een vliegbrevet nodig. PAL-V verwacht dan ook dat de half miljoen euro kostende One met name door overheden en hulpdiensten gebruikt gaat worden.