Sony verrast op CES met eigen elektrische auto: de Vision-S

Sony is niet scheutig met details, maar we weten dat de Vision-S twee elektromotoren heeft met samen 545 pk. Over een actieradius wordt niet gesproken. Wel meldt Sony dat de Vision-S in 4,8 seconden van stilstand naar 100 km/h gaat en een topsnelheid van 240 km/h haalt.

Platform van Magna Steyr

De Tesla Model 3-achtige zakenauto staat op een platform van Magna Steyr. Voor de ontwikkeling van de Vision-S werkte Sony samen met onder meer Bosch, NVIDIA, Qualcomm, ZF, Blackberry en Continental.

Byton M-Byte

Het studiemodel is uitgerust met 33 sensoren, waarmee het interieur en de omgeving van de auto in de gaten wordt gehouden. Achter het stuur word je – zoals ook in de Byton M-Byte – enorm afgeleid door een reusachtig scherm, dat zich over de hele breedte uitstrekt.