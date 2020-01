Rara, op welke film is de Mercedes-Benz Vision AVTR geïnspireerd?

Het studiemodel werd onthuld op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. De Vision AVTR heeft een 477 pk sterke volledig elektrische aandrijflijn. Dankzij een 110-kWh batterij zou hij zo’n 700 kilometer ver moeten kunnen komen.

Geen stuurwiel

Daar gaat het echter niet om bij de Vision AVTR. Volgens Mercedes laat de concept car een nieuwe manier van interactie tussen mens, machine en natuur zien. Zo is er geen stuurwiel, maar beschikt de Vision AVTR over een besturingsunit die de bestuurder aan zijn hartslag en ademhaling herkent.

Verre toekomstmuziek

‘Zogenaamd’, moeten we erbij zeggen, want deze futuristische coupé is verre toekomstmuziek. De bestuurder zou bijvoorbeeld simpelweg zijn hand kunnen oplichten, waarna in de palm van zijn hand een besturingsmenu wordt geprojecteerd.

Organische batterij

Mercedes beweert tevens dat de batterij van de Vision AVTR is opgetrokken uit volledig recyclebare organische materialen, die gecomposteerd kunnen worden. Er zitten dus geen metalen en mineralen in het accupakket.

Reptielachtig

Opmerkelijk zijn de 33 klepjes op de ‘rug’ van de Vision AVTR. Ze zijn reptielachtig, aldus Mercedes, en kunnen de aerodynamica van de auto beïnvloeden. Dankzij bijzondere wielen kan de Vision AVTR – als een krab – zijwaarts bewegen.