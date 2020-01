In Noorwegen is de helft van de nieuwverkochte auto's een elektrische

Tellen we de plug-in hybrides bij de EV’s op, dan stijgt het elektromarktaandeel in Noorwegen naar liefst 56 procent. De Tesla Model 3 alleen al was goed voor 11 procent, met precies 15.683 verkochte exemplaren. Nummer twee in de verkoopranglijst was de Volkswagen Golf, die tot minder dan de helft van de Model 3-verkopen kwam. In 2018 stond de Nissan Leaf op het hoogste podium.

Benzine volledig uit de gratie

In Noorwegen hebben elektrische auto’s allerlei voordelen. Zo zijn ze vrijgesteld van wegenbelasting, zijn ze vrijgesteld van tol en mogen ze gratis parkeren. Benzine lijkt volledig uit de gratie te zijn bij de Noorse autokoper: de verkopen zakten in met 31,4 procent. Plug-in hybrides (min 27,3 procent) en diesels (min 13,1 procent) bliefden de consumenten ook niet meer.

Nieuwe, betaalbare EV-modellen

Noorwegen wil auto’s met een verbrandingsmotor vanaf 2025 gaan verbieden. Waarschijnlijk gaan de EV-verkopen ook dit jaar weer een flinke stap omhoog. Naar verwachting stijgt het marktaandeel van volledig elektrische auto’s in 2020 van 42,4 naar zo’n 50 à 60 procent, geholpen door een sloot aan nieuwe, betaalbare modellen als de Opel Corsa-e, Peugeot e-208 en Volkswagen ID.3.