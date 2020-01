Tesla maakte in 2019 een enorme groeispurt door

De grotere (en oudere) modellen spelen nog slechts een marginale rol bij Tesla. Van de zo’n 112.000 afgeleverde auto’s in het laatste kwartaal van 2019, waren niet meer dan 17.933 stuks van het type Model S en Model X. De Model 3 schopte het tot 86.958. In de komende maanden zal de productie van Tesla’s alleen maar stijgen. Dit omdat de Amerikaanse fabrikant net een nieuwe fabriek in China in gebruik heeft genomen.

Bestverkochte auto in Nederland

In Nederland is de Model 3 met afstand de bestverkochte auto van 2019. In totaal wist Tesla er net iets minder dan 30.000 te slijten. Ver daarachter bleef de Volkswagen Polo (12.920 exemplaren) de Ford Focus (10.478), Volkswagen Golf (9263) en Kia Niro (9235) voor. In de vaderlandse merkentop staat Tesla op drie, na Volkswagen en Opel. Het blijft echter afwachten hoe het de autobouwer in 2020 vergaat, want het nieuwe jaar brengt een hausse aan nieuwe elektrische concurrenten.

Geduchte concurrentie

Bovendien zijn de regels in 2020 minder gunstig voor duurdere EV’s. Het bijtellingspercentage is van 4 naar 8 procent gegaan, wat alleen nog geldt over de eerste 45.000 euro (dat was 50.000 euro). De Tesla Model 3 krijgt bovendien veel te duchten van de Polestar 2 en elektrische suv’s als de BMW iX3, Ford Mustang Mach-E en Volvo XC40 Recharge. Er wordt met name veel verwacht van lager geprijsde elektromodellen als de Honda E, Mazda MX-30, Opel Corsa-e, Peugeot e-208 en Volkswagen ID.3.