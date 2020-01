Porsche doet raceheld Jacky Ickx een bijzondere 911 cadeau

En dat betekent dat er zowaar een mogelijkheid ligt voor Nederlandse kopers. Die moeten wel extra diep in de buidel tasten, want een ‘gewone’ 911 Carrera 4S kost over de grens 131.381 euro, terwijl de Belgian Legend Edition voor liefst 199.911 euro in de prijslijst staat.

Jacky Ickx-blauw

Daarvoor krijg je een Carrera 4S van de 992-generatie in dezelfde kleur blauw als de helm van Jacky Ickx. Op diverse plekken in en op de auto is de handtekening van Ickx te vinden, vergezeld van de Belgische driekleur.

Zesvoudig Le Mans-winnaar

Ickx won de 24 uur van Le Mans zes keer, waarvan vier keer met Porsche. Ook schreef hij de Dakar-rally en het Amerikaanse Can-Am-kampioenschap op zijn naam. Ickx was van 1966 tot en met 1979 actief in de Formule 1. Kampioen werd hij nooit, al pakte hij in 1969 en 1970 de tweede plek.