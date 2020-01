Dit zou wel eens de duurste Ford Mustang ooit kunnen worden

Een leuk object, maar rijp voor een grondige restauratie. Dat was onze eerste gedachte bij het zien van de foto's van deze klassieke Ford Mustang GT 390 uit 1968, in de dof uitgeslagen lakkleur Highland Green. Maar wacht 'ns even ... Was het niet ene Steve McQueen die in de legendarische film Bullitt in een soortgelijke auto door de straten van San Francisco op jacht was naar het kwaad, en zo waarschijnlijk de meest bloedstollende achtervolging uit de filmgeschiedenis op zijn naam schreef? We kunnen je het nog sterker vertellen: dit ís de Ford Mustang GT 390 waarmee de 'King of Cool' als Frank Bullitt het geboefte achterna zat. En aanstaande vrijdag kan deze auto van jou zijn.

Mustang van (mogelijk) 3,5 miljoen dollar

Op vrijdag 10 januari wordt de Ford Mustang GT 390 Fastback uit 1968 - met chassisnummer 8R02S125559 - door Mecum Auctions geveild in Kissimmee, Florida. Ook al hangt de donkergroene lak van de auto er in vellen bij en kunnen de roestige bumpers rechtstreeks bij het oud ijzer, verwacht wordt dat deze Mustang alle records gaat verpulveren. Ook al wordt de pony car zonder minimumprijs aangeboden, er wordt gefluisterd dat Mecum Auctions verwacht de auto op bij een bod van om en nabij de 3,5 miljoen dollar af te kunnen hameren. Op dit moment staat het record op 2,2 miljoen dollar, voor een Shelby Mustang GT 500 Super Snake uit 1967. Daar moet de Bullitt-Mustang gemakkelijk overheen kunnen.

Uitgebreid gedocumenteerde historie

Deze historische Mustang zou aanstaande vrijdag zomaar van jou kunnen zijn, als je je voor de veilig hebt geregistreerd én je één van de hoofdprijzen in de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij hebt gewonnen. Want reken maar dat je niet de enige zult zijn die deze belangrijke Ford Mustang hoopt te bemachtigen, en er verhit geboden wordt. Mocht je je afvragen of dit daadwerkelijk de Mustang is die in de film is gebruikt: er wordt genoeg bewijsmateriaal aangevoerd die de echtheid van de auto staaft.

Technisch tiptop

Voor de goede orde: Warner Bros. kocht destijds twee Mustangs GT 390 voor de opnamen, met opeenvolgende chassisnummers en tal van modificaties om alle krachten op te vangen die op de auto werden losgelaten tijdens de achtervolging door de straten van San Francisco. Ook werden aan de auto tal van steunen gelast waarop de camera's gemonteerd werden voor de opname van de achtervolgingsscène. In de loop der jaren is de techniek van de Mustang weer in topconditie teruggebracht. Om de originaliteit van de auto te bewaren, werd naar de carrosserie en het lakwerk van de Mustang geen vinger uitgestoken.