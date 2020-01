McLaren Speedtail haalt top van 403 km/h

En daarmee is het testprogramma van de Speedtail voorbij. Bij McLaren in het Engelse Woking worden nu de eerste productie-exemplaren gebouwd, die volgende maand aan klanten zullen worden uitgeleverd. Er komen niet meer dan 106 Speedtails.

Snelste productie-auto

Waarom maar 106? Omdat van de legendarische McLaren F1 ook zoveel zijn gefabriceerd. Het model was meer dan tien jaar lang de snelste productie-auto ter wereld, met een top van 386,7 km/h (met verwijderde toerenbegrenzer).

Meer dan 1000 pk

Voor de aandrijving van de F1 zorgde een atmosferische 6,1-liter BMW-V12 met 627 pk en 650 Nm. De Speedtail doet daar een flinke schep bovenop. Zijn 4,0-liter twinturbo V8 wordt geholpen door een hybridesysteem en schopt het tot 1070 pk en 1150 Nm.

In 13 seconden naar 300 km/h

Volgens McLaren gaat de nieuwste Super Series in minder dan 13 seconden van 0 naar 300 km/h. De Speedtail haalt dus een topsnelheid van 403 km/h, waarmee hij niet sneller is dan de Bugatti Chiron, die bij 420 km/h in de elektronische begrenzer loopt.

Innovatieve spoilers

Is de Speedtail mooi? Daar zijn de meningen over verdeeld. Hij is 5,2 meter lang, heeft een duidelijke druppelvorm en is uitgerust met innovatieve actieve spoilers. Die zijn gemaakt van flexibel materiaal en komen als flappen omhoog.

Drie zitplaatsen

Knipogen naar de McLaren F1 zijn de drie zitplaatsen, waarbij de bestuurder in het midden zit, en de vorm van de zijruiten, met daarin een klein raampje dat naar beneden kan. Uit aerodynamische overwegingen heeft de Speedtail geen spiegels, maar inklapbare cameraatjes.